Нужно сделать Прайс-Лист по строительным материалом

Всем привет!

Нужно собрать и сделать единый Прайс-Лист. Со своей стороны мы предоставим Прайс Листы от 10 разных компании. Общая количество наименовании товаров будет примерно 90-120 шт. Нужно будет все собрать в один в эксель файл (один лист). Прайс Лист должен выглядит в финальной версии как будто этот Прайс Лист от одного производителя. Нужен специалист который хорошо работает с эксель файлами. Прайс Лист должен быть готов к распечатке, читабелен, хорошо придуманная цветовые полоска, ставленная наши реквизиты и шапочка с логотипом.

Напишите пожалуйста срок и стоимость за данную работу.

Спасибо