Нужно сделать Прайс-Лист по строительным материалом

Добрый день! Необходимо сделать 3 варианта дизайна настольного календаря "домик" на 2016 год. Тематика календаря: исторический по старым фото с выборов, можно что-то связанное с проведением выборов (историческое) или что-то около этого. От вас пока не нужен ...
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Всем привет!
Нужно собрать и сделать единый Прайс-Лист. Со своей стороны мы предоставим Прайс Листы от 10 разных компании. Общая количество наименовании товаров будет примерно 90-120 шт. Нужно будет все собрать в один в эксель файл (один лист). Прайс Лист должен выглядит в финальной версии как будто этот Прайс Лист от одного производителя. Нужен специалист который хорошо работает с эксель файлами. Прайс Лист должен быть готов к распечатке, читабелен, хорошо придуманная цветовые полоска, ставленная наши реквизиты и шапочка с логотипом.
Напишите пожалуйста срок и стоимость за данную работу.
Спасибо
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