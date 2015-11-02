Дизайн листовки

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Ищу дизайнера- мастера своего дела! Для разработки буклетов для распространения по почтовым ящикам! Тематика - строительная. Требования: опыт работы + портфолио + оперативность и результат!
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