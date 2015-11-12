Дизайн съемной обложки для книги

Дизайн продукцииЗавершен13 заявок199 просмотров
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Оформить в простом лаконичном стиле обложку для книги, с пожеланиями для клиентов. 

примеры  таких обложек https://goo.gl/y6xJBa 

Размеры указаны в приклепленном документе

8 лет назад
chertivpanike
Максим 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Karl_3
Денис 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель, сделал хорошую работу, оперативно вносил правки, которые мы просили, а также внимательно слушал наши пожелания, за что ему спасибо
Отличный заказчик. ТЗ предельно понятное. Работать было легко. Оплата мгновенная. Рекомендую!
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