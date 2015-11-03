Дизайн Флаера А6 и наклейки А5

Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок184 просмотра
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Добрый день! Для проекта объединенной системы лояльности UnityCard нужны для разработки 3 материала: 

1. Дизайн наклейки А5, которую мы будем размещать у наших партнеров. 

2. Флаер формата А6, для пользователей приложения, в котором бы мы говорили что за сервис и как подключиться, скачать приложение и т.д. 

Стиль рисованный, вроде инфографики.

Все материалы ( лого, общ стиль) и подробные вербальные описания - ТЗ вышлю позже. Пишите ориентировочную цену и ссылки на портфолио.

8 лет назад
Archiebuald
Артур 
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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