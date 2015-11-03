Дизайн Флаера А6 и наклейки А5

Добрый день! Для проекта объединенной системы лояльности UnityCard нужны для разработки 3 материала:

1. Дизайн наклейки А5, которую мы будем размещать у наших партнеров.

2. Флаер формата А6, для пользователей приложения, в котором бы мы говорили что за сервис и как подключиться, скачать приложение и т.д.

Стиль рисованный, вроде инфографики.

Все материалы ( лого, общ стиль) и подробные вербальные описания - ТЗ вышлю позже. Пишите ориентировочную цену и ссылки на портфолио.