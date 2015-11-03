Необходимо разработать дизайн коробки для пиццы.

Нужно будет сделать 2 варианта дизайна: 4 цвета / 1 цвет. Оба варианта на буром картоне.

В прикрепленных файлах ТЗ и наш логотип - он должен быть по центру.

Требования:

Современный и интересный стиль.