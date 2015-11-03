Нужно разработать дизайн квартального календаря на следующий год. Информация о компании [url=http://www.et-energy.ru/]http://www.et-energy.ru/[/url]. Размеры 335х250 обложка, 335х210 подложка, низ 50 мм, календарный блок один из этих [url=http://www.polimat.ru/catalog/calendars/blocks/?filter=19590909090]http://www.polimat.ru/catalog/calendars/blocks/?filter=19590909090[/url] размер миди 3сп (цвет на Ваше усмотрение) Требования к макету [url=http://www.augustborg.ru/technical_requirements/trebovaniya_po_podgotovke_fajlov_dlya_pechati/]http://www.augustborg.ru/technical_requirements/trebovaniya_po_podgotovke_fajlov_dlya_pechati/[/url] логотип ...
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Необходимо разработать дизайн коробки для пиццы.
Нужно будет сделать 2 варианта дизайна: 4 цвета / 1 цвет. Оба варианта на буром картоне.
В прикрепленных файлах ТЗ и наш логотип - он должен быть по центру.
Требования:
Современный и интересный стиль.
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