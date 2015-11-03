Дизайн коробки для пиццы

Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок173 просмотра
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Необходимо разработать дизайн коробки для пиццы. 

Нужно будет сделать 2 варианта дизайна: 4 цвета / 1 цвет.  Оба варианта на буром картоне.

В прикрепленных файлах ТЗ и  наш логотип - он должен быть по центру. 

Требования:

Современный и интересный стиль.

8 лет назад
maitan
Артем 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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