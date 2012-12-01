Перевожу на немецкий, английский, русский, украинский. И с них, соответственно.

Выполняю технический перевод, перевод документов, договоров, инструкций, спецификаций, статей по программированию, SEO, обзоров, новостей, медицинских текстов.

Примеров работ много, при необходимости могу прислать фрагмент по нужной вам теме. Как вариант - тестовый перевод не более 1000 символов (по договоренности).

К работе отношусь с ответственностью, ценю время - свое и ваше.

Всегда рада сотрудничеству и новым интересным проектам!