Перевожу на немецкий, английский, русский, украинский. И с них, соответственно.
Выполняю технический перевод, перевод документов, договоров, инструкций, спецификаций, статей по программированию, SEO, обзоров, новостей, медицинских текстов.
Примеров работ много, при необходимости могу прислать фрагмент по нужной вам теме. Как вариант - тестовый перевод не более 1000 символов (по договоренности).
К работе отношусь с ответственностью, ценю время - свое и ваше.
Всегда рада сотрудничеству и новым интересным проектам!
Отзывы заказчиков
$700
9 баллов
9 лет назад
Пунктуальный исполнитель, неплохой переводчик, вежливый человек. При необходимости, уверен, обращусь ещё раз.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё замечательно. Приятно было работать.
$141
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за хороший перевод.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно работать! Спасибо за сотрудничество и за интересный проект!
$15
10 баллов
11 лет назад
Ярослава - ответственный автор, хоть и сотрудничали мы не долго, впечатление о ней осталось сугубо положительное. Рекомендую всем заказчикам.
Ответный отзыв
Сергей - хороший заказчик, порядочный, приятный в общении, всегда на связи. Задача была поставлена четко, с подробными объяснениями. К выполнению работы Сергей отнесся с пониманием. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую.
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа успешно выполнена.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик и интересный проект, спасибо.
$20
10 баллов
11 лет назад
Ярослава, огромное спасибо! Отличный реферат, выполнен в короткий срок.
Ответный отзыв
Приятно было снова сотрудничать с Артемом - интересный проект и замечательный заказчик!
Переводы
13 отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
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