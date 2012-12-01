ya-ra

Ярослава ya-ra

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Перевожу на немецкий, английский, русский, украинский. И с них, соответственно.

Выполняю технический перевод, перевод документов, договоров, инструкций, спецификаций, статей по программированию, SEO, обзоров, новостей, медицинских текстов.

Примеров работ много, при необходимости могу прислать фрагмент по нужной вам теме. Как вариант - тестовый перевод не более 1000 символов (по договоренности).

К работе отношусь с ответственностью, ценю время - свое и ваше.

Всегда рада сотрудничеству и новым интересным проектам!

Отзывы заказчиков
mazlum
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$700
9 баллов
9 лет назад
Локализация игры sci-fi
Пунктуальный исполнитель, неплохой переводчик, вежливый человек. При необходимости, уверен, обращусь ещё раз.
Отличный заказчик, всё замечательно. Приятно было работать.
Ответный отзыв
dmitri1
51 годСША
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$141
10 баллов
11 лет назад
Перевод веб контента с английского на другие языки
Спасибо за хороший перевод.
Отличный заказчик, приятно работать! Спасибо за сотрудничество и за интересный проект!
Ответный отзыв
S_project
Сергей 
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Написание небольших статей
Ярослава - ответственный автор, хоть и сотрудничали мы не долго, впечатление о ней осталось сугубо положительное. Рекомендую всем заказчикам.
Сергей - хороший заказчик, порядочный, приятный в общении, всегда на связи. Задача была поставлена четко, с подробными объяснениями. К выполнению работы Сергей отнесся с пониманием. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Среферировать 2 английские статьи на русский язык
Работа успешно выполнена.
Замечательный заказчик и интересный проект, спасибо.
Ответный отзыв
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Реферат по истории государства и права
Ярослава, огромное спасибо! Отличный реферат, выполнен в короткий срок.
Приятно было снова сотрудничать с Артемом - интересный проект и замечательный заказчик!
Ответный отзыв
Переводы
13 отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#78