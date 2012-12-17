verusichka67

Вера Клеменчук verusichka67

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

ya-ra
43 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Рерайт для новичков, 24 текста
Вера - отличный исполнитель, добросовестно отнеслась к работе, сразу поняла суть задания, всегда на связи. Тексты получились замечательные, уникальность 95 - 100%. Рекомендую!
Спасибо Ярославе за приятное сотрудничество. Помощь для меня, как новичка, была очень ценной. Приятны и общение, и достойная оплата.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
#910
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
#769
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2289