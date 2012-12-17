Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Вера - отличный исполнитель, добросовестно отнеслась к работе, сразу поняла суть задания, всегда на связи. Тексты получились замечательные, уникальность 95 - 100%. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Ярославе за приятное сотрудничество. Помощь для меня, как новичка, была очень ценной. Приятны и общение, и достойная оплата.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
#910
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
#769
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2289