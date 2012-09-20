Лексика и терминология: АгроБизнес, сельское хозяйство, зерно, масло растительное. 11 тыс. знаков без пробелов. Предлагайте свою цену и сроки.
Переводчик удаленно
Добрый день!
Бюро переводов www.sayup.ru в Москве приветствует Вас!
Мы в поисках лучших специалистов, которые смогут выполнять задачи точно в срок и на самом высоком уровне.
Работа переводчиком в SayUp — это возможность общаться с людьми, которые ценят переводческий труд и оплачивает его достойно.
Нас интересуют специалисты:
Английского, Немецкого, Французского,
Греческого, Каталонского, Итальянского, Испанского, Португальского,
Венгерского, Голландского, Датского, Норвежского, Румынского, Финского, Шведского
Болгарского, Польского, Сербского, Словацкого, Хорватского, Чешского,
Арабского, Китайского, Корейского, Иврита, Турецкого, Японского,
Армянского, Азербайджанского, Белорусского, Грузинского, Казахского, Киргизского
Молдавского, Таджикского, Туркменского, Украинского, Узбекского,
Латышского, Литовского, Эстонского.
Наличие диплома строго обязательно.
1) Как Вас зовут ( Ф.И.О. )?
2) Какими языками владеете и на каком уровне, наличие диплома, какой опыт работы?
2) Переводите письменно, устно последовательно / синхронно, редактирование?
3) Какой у Вас опыт работы?
4) По каким тематикам Вам нравится работать?
5) Желаемая оплата труда?
6) Какой объем можете переводить в день?
7) Вступайте в наши группы в социальных сетях для переводчиков, которые состоят в группах, заказы отдаем приоритетом.
http://www.facebook.com/wesayup
http://www.odnoklassniki.ru/group/51570035523663
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С нетерпением ждем Ваших резюме и предложений!
Спасибо!
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