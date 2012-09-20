Переводчик удаленно

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Закрыт24 заявки1194 просмотра

Добрый день!

Бюро переводов www.sayup.ru в Москве приветствует Вас!

Мы в поисках лучших специалистов, которые смогут выполнять задачи точно в срок и на самом высоком уровне.

Работа переводчиком в SayUp — это возможность общаться с людьми, которые ценят переводческий труд и оплачивает его достойно.

Нас интересуют специалисты:

Английского, Немецкого, Французского,

Греческого, Каталонского, Итальянского, Испанского, Португальского,

Венгерского, Голландского, Датского, Норвежского, Румынского, Финского, Шведского

Болгарского, Польского, Сербского, Словацкого, Хорватского, Чешского,

Арабского, Китайского, Корейского, Иврита, Турецкого, Японского,

Армянского, Азербайджанского, Белорусского, Грузинского, Казахского, Киргизского

Молдавского, Таджикского, Туркменского, Украинского, Узбекского,

Латышского, Литовского, Эстонского.

Наличие диплома строго обязательно.

1) Как Вас зовут ( Ф.И.О. )?

2) Какими языками владеете и на каком уровне, наличие диплома, какой опыт работы?

2) Переводите письменно, устно последовательно / синхронно, редактирование?

3) Какой у Вас опыт работы?

4) По каким тематикам Вам нравится работать?

5) Желаемая оплата труда?

6) Какой объем можете переводить в день?

7) Вступайте в наши группы в социальных сетях для переводчиков, которые состоят в группах, заказы отдаем приоритетом.

http://vk.com/sayup

http://www.facebook.com/wesayup

https://twitter.com/Gudkovrd

http://www.odnoklassniki.ru/group/51570035523663

https://plus.google.com/u/1/109331744558506237696/posts

http://www.linkedin.com/groups/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-SayUp-4536626?gid=4536626&trk=hb_side_g

С нетерпением ждем Ваших резюме и предложений!

Спасибо!

[email protected]

www.sayup.ru

13 лет назад
wesayup
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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