Необходимо перевести с французского. Сначала дать в WORD текст для корректировки, после корректировки привести всё снова в формат pdf точная копия по образцу.. Во вложении документ. Работа нужна качественная.
Перевод с русского на английский
Лексика и терминология: АгроБизнес, сельское хозяйство, зерно, масло растительное.
11 тыс. знаков без пробелов.
Предлагайте свою цену и сроки.
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