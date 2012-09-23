Перевод с русского на английский

Нужно перевести научную статью (тезисы) с русского на английский. Тематика: экология, микробиология. Количество русских символов около 3000 (без пробелов). Требования к переводу высокие, не должно быть никаких ошибок. Срок максимум 2-3 дня, но лучше быстрее.