Перевод с французского.

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Завершен3 заявки144 просмотра

Необходимо перевести с французского. Сначала дать в WORD текст для корректировки, после корректировки привести всё снова в формат pdf точная копия по образцу.. Во вложении документ. Работа нужна качественная.

13 лет назад
semiver9001
Михаил 
62 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа. Французкий безукоризненный, теперь проверим английский :-) Всё очень точно по срокам и качественно. Будем работать.
С Михаилом приятно сотрудничать и я рада, что это сотрудничество продлилось:) Внимательное отношение, четко поставленные задачи и приоритеты, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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