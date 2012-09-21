Здравствуйте! Нужны переводчики, которые ориентируются в сегменте интернета в своём языке, например Испания, Китай, Япония и т.д. Должны знать поисковые системы данных стран и осуществлять поиск.
Переводчик/редактор – все языки
Команда переводчиков «Translators Family» (http://translatorsfamily.com) приглашает к сотрудничеству переводчиков и редакторов любых языков. Самые востребованные: английский, немецкий – русский, украинский. В перспективе планируем увеличивать объем заказов с другими языками. Работа удаленная, благодаря чему Вы сами решаете, где работать, когда и сколько. Много больших и долгосрочных заказов по тематикам: IT, техника, медицина и др.
Направляйте резюме на [email protected] с указанием ставок.
Требования к переводчику:
- высшее лингв. образование;
- второе высшее образование (техн.) приветствуется;
- опыт работы переводчиком от 3-х лет;
- грамотный родной язык, на который выполняется перевод;
- свободное владение ПК;
- умение работать с переводческими системами типа Trados или желание их освоить;
- постоянный доступ в Интернет.
Требования к редактору:
- желательно техн. высшее образование или опыт работы в области, связанной с тематикой перевода;
- второе высшее образование (лингв.) приветствуется;
- опыт работы редактором/переводчиком не менее 3-х лет;
- хорошее знание ин. языка — достаточное, чтобы с опорой на оригинал вносить исправления в перевод;
- грамотный родной язык;
- свободное владение ПК;
- умение работать с переводческими системами типа Trados или желание их освоить;
- постоянный доступ в Интернет.
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