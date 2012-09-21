Переводчик/редактор – все языки

Команда переводчиков «Translators Family» (http://translatorsfamily.com) приглашает к сотрудничеству переводчиков и редакторов любых языков. Самые востребованные: английский, немецкий – русский, украинский. В перспективе планируем увеличивать объем заказов с другими языками. Работа удаленная, благодаря чему Вы сами решаете, где работать, когда и сколько. Много больших и долгосрочных заказов по тематикам: IT, техника, медицина и др.

Направляйте резюме на [email protected] с указанием ставок.

Требования к переводчику:

- высшее лингв. образование;

- второе высшее образование (техн.) приветствуется;

- опыт работы переводчиком от 3-х лет;

- грамотный родной язык, на который выполняется перевод;

- свободное владение ПК;

- умение работать с переводческими системами типа Trados или желание их освоить;

- постоянный доступ в Интернет.

Требования к редактору:

- желательно техн. высшее образование или опыт работы в области, связанной с тематикой перевода;

- второе высшее образование (лингв.) приветствуется;

- опыт работы редактором/переводчиком не менее 3-х лет;

- хорошее знание ин. языка — достаточное, чтобы с опорой на оригинал вносить исправления в перевод;

- грамотный родной язык;

- свободное владение ПК;

- умение работать с переводческими системами типа Trados или желание их освоить;

- постоянный доступ в Интернет.