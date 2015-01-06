OlegSemerikov

Full range of English, German, Russian and Ukrainian translation services

Команда удаленных переводчиков, редакторов и других специалистов Translators Family успешно работает с 2006 г.

Среди наших заказчиков (через посредников или напрямую): FLS, Microsoft, GE Corporation, Karcher, Bramidan, SportingBet, Samsung, Monster, и др.

У нас постоянно открыты вакансии для удаленных переводчиков и редакторов с английского, немецкого на русский и украинский.

Отзывы на меня как работодателя http://www.proz.com/blueboard/11352 на самом популярном сайте для удаленных переводчиков.

Наш сайт http://www.translatorsfamily.com

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