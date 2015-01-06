OlegSemerikov

Олег Семериков OlegSemerikov

 
39 летУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Full range of English, German, Russian and Ukrainian translation services

Команда удаленных переводчиков, редакторов и других специалистов Translators Family успешно работает с 2006 г. 

Среди наших заказчиков (через посредников или напрямую):  FLS, Microsoft, GE Corporation, Karcher, Bramidan, SportingBet, Samsung, Monster, и др.   

У нас постоянно открыты вакансии для удаленных переводчиков и редакторов с английского, немецкого на русский и украинский. 

Отзывы на меня как работодателя http://www.proz.com/blueboard/11352 на самом популярном сайте для удаленных переводчиков.

Наш сайт http://www.translatorsfamily.com 

Translators Family в социальных сетях:

www.facebook.com/translatorsfamily

http://www.linkedin.com/company/translators-family

ua.linkedin.com/pub/oleg-semerikov

https://plus.google.com/u/0/b/103694300031408472989/+Translatorsfamily1

https://twitter.com/translatfamily

http://vk.com/translatorsfamily

  • Креативный дизайнер для создания 3 лендинг страниц и редизайна сайта

    Для агентствапереводов требуется создать 3 лендинг страницы с удобным и привлекательным дизайном. Должно быть просто, но креативно. Согласно последним трендам вебдизайна. Целевая аудитория – малый и средний бизнес из западной Европы и США. Тематики страниц: переводы для бизнеса, ...

    WordPressСайт на WordPressРедизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание корпоративного видео для агентства переводов

    Необходимо создать видеоролик на 1,5 мин., который мы разместим на главной странице нашего обновленного сайта. У нас уже есть сценарий и идеи стоковых и наших видео. Но мы открыты для более интересных идей, как быстро и ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание эл. брошюры

    Ищу дизайнера или верстальщика для создания брошюры-презентации нашей компании. Всего ок. 15 стр. Есть текст в Word и картинки. Нужно красиво и профессионально оформить. Брошюра будет только в электронной версии. На выходе нужен pdf, а также ...

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Ищу креативного дизайнера или команду для редизайна сайта www.translatorsfamily.com Хотелось бы сделать сайт более визуальным и легким для восприятия в соответствии с последними тенденциями в веб дизайне, но при этом сохранить общую концепцию сайта. Жду интересных ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание субтитров

    Требуются фрилансеры для участия в крупном проекте по созданию субтитров к русскоязычным видео роликам. Эти субтитры будут переводить наши переводчики на английский. В своем предложении ответьте на следующие вопросы: Можете ли работать со ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Локализации вебсайта на Joomla+долгосрочное сотрудничество

    Команда переводчиков Translators Family ищет программистов для помощи в локализации вебсайтов. Возможно долгосрочное сотрудничество. На данный момент мы планируем перевести сайт с онлайн магазином на 4 языка. CMS - Joomla version 2.5. Нужна помощь программиста в: ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод чертежей Autocad EN/DE-RU

    Translators Family ищет опытных переводчиков для перевода чертежей Autocad (dwg файлы) с немецкого и англ-го на русский. После успешного завершения этого проекта можем продолжить наше сотрудничество на постоянной основе. Всего ок 36000- 48000 слов. Сроки с 20.01 ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки и сопровождение сайта на Modx

    Нужен программист для доработок и периодического заполнения сайта www.translatorsfamily.com CMS Modx Revolution В первую очередь нужно: 1) Добавить RSS feed для блога 2) На страницах блога изменить блок с кнопками для соц сетей. 3) Грамотно ...

    MODX
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание новых и обработка имеющихся изображений для сайта: 200 шт+

    Команда переводчиков Translators Family ищет дизайнера для создания новых и обработки уже имеющихся изображений. На нашем информационном сайте около 80 страниц и планируется добавление новых. См. http://www.translatorsfamily.com Как видно контент мы писать умеем. Но до ...

    MODX
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постоянная работа для удаленных переводчиков и редакторов, немецкий яз

    Команда переводчиков «Translators Family» (translatorsfamily.com) приглашает к долгосрочному сотрудничеству переводчиков и редакторов с немецкого на русский или украинский, которые специализируются по тематикам: техника, промышленное оборудование и материалы, машиностроение, механика, электроника, IT, маркетинг, экономика, юриспруденция, медицина, ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Команда для разработки, локализации, SEO вебсайтов

    Долгосрочное сотрудничество с командой веб-программистов для разработки, локализации и SEO вебсайтов + реальный заказ Команда переводчиков Translators Family ищет надежную команду или несколько команд программистов, дизайнеров, контент-менеджеров, SEO специалистов для долгосрочного сотрудничества. Только для тех, у ...

    MODX
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер для заполнения сайта на Modx

    Требуется менеджер для заполнения информационного сайта на английском языке. Движок modx. На данный момент нужно внести ок. 80 страниц по 500 слов каждая. Чуть позже будет дописано еще ок. 50. Есть готовые шаблоны на сайте. Осталось правильно ...

    MODX
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик новостей на английский

    Команде переводчиков «Translators Family» требуются опытные переводчики с русского НА английский язык для ежедневной удаленной работы над переводом политических новостей. Для работы нужен Trados 2011. Только для переводчиков с отличным знанием английского. Также мы ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтеры по тематике «перевод»

    Команда переводчиков Translators Family ищет талантливых копирайтеров со знанием переводческой «кухни» для написания как уникальных статей, так и рерайтинга уже написанных нами статей. Статьи будут публиковаться на нашем информационном сайте, а также в блогах ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удаленный проект менеджер со знанием английского

    $2500

    Бюро переводов Translators Family ищет удаленного проект менеджера со знанием английского и/или немецкого языков для постоянной и хорошо оплачиваемой работы. Зарплата зависит от количества выполненной работы и может составлять от 3000 до 20 000 ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO сайта для англоязычной аудитории

    Требуется раскрутка информационного сайта бюро переводов на английском языке. Планируется добавлять по несколько статей в день во время раскрутки для того, чтобы поисковик видел, что сайт постоянно обновляется. На данный момент написано ок. 50 статей. Планируется ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчики.

    Команде переводчиков «Translators Family» требуются еще несколько переводчиков с русского НА английский язык для работы над переводом и редактированием сайта с биографиями политиков, политических новостей, статей и т.д. Большие объемы в течение длительного времени. ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик

    2 млн слов, политическая и общая тематика, RU-EN Команде переводчиков "Translators Family" требуются еще несколько переводчиков с русского НА английский язык для работы над переводом и редактированием сайта с биографиями политиков, политических новостей, статей и т.д. ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Эксперт по софту для переводчиков и верстальщиков

    Команде переводчиков Translators Family для постоянного сотрудничества нужен специалист-консультант, хорошо разбирающийся в различном ПО для переводчиков и верстальщиков. Работа удаленная. Оплачивается по времени. Задачи: - подбор подходящего софта для переводческих проектов: CAT tools (Trados, Transit, и т.д.), ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик/редактор для удаленной работы

    Команда переводчиков «Translators Family» (translatorsfamily.com) приглашает к сотрудничеству переводчиков и редакторов. Языки: английский, немецкий, русский, украинский. Работа удаленная, благодаря чему Вы сами решаете, где работать, когда и сколько. Много больших и долгосрочных заказов по тематикам: IT, ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
mysterniak
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Периодически нужна помощь в создании веб-сайтов
.. было приятно работать .. вежливый, пунктуальный .. выполнял для него работы по пунктам, оплату получал без опозданий, как договаривались .. надеюсь на дальнейшее сотруднечество
Работа выполнена качественно и в установленный срок. Я очень доволен результатом и уверен, что у посетителей моего сайта останется приятное впечатление благодаря интересному дизайну.
Ответный отзыв