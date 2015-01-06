OlegSemerikov

Для агентствапереводов требуется создать 3 лендинг страницы с удобным и привлекательным дизайном. Должно быть просто, но креативно. Согласно последним трендам вебдизайна. Целевая аудитория – малый и средний бизнес из западной Европы и США. Тематики страниц: переводы для бизнеса, ...
Команда удаленных переводчиков, редакторов и других специалистов Translators Family успешно работает с 2006 г.
Среди наших заказчиков (через посредников или напрямую): FLS, Microsoft, GE Corporation, Karcher, Bramidan, SportingBet, Samsung, Monster, и др.
У нас постоянно открыты вакансии для удаленных переводчиков и редакторов с английского, немецкого на русский и украинский.
Отзывы на меня как работодателя http://www.proz.com/blueboard/11352 на самом популярном сайте для удаленных переводчиков.
Наш сайт http://www.translatorsfamily.com
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- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать видеоролик на 1,5 мин., который мы разместим на главной странице нашего обновленного сайта. У нас уже есть сценарий и идеи стоковых и наших видео. Но мы открыты для более интересных идей, как быстро и ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу дизайнера или верстальщика для создания брошюры-презентации нашей компании. Всего ок. 15 стр. Есть текст в Word и картинки. Нужно красиво и профессионально оформить. Брошюра будет только в электронной версии. На выходе нужен pdf, а также ...Презентации14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Ищу креативного дизайнера или команду для редизайна сайта www.translatorsfamily.com Хотелось бы сделать сайт более визуальным и легким для восприятия в соответствии с последними тенденциями в веб дизайне, но при этом сохранить общую концепцию сайта. Жду интересных ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются фрилансеры для участия в крупном проекте по созданию субтитров к русскоязычным видео роликам. Эти субтитры будут переводить наши переводчики на английский. В своем предложении ответьте на следующие вопросы: Можете ли работать со ...Озвучивание10 заявокЗакрыт9 лет назад
Команда переводчиков Translators Family ищет программистов для помощи в локализации вебсайтов. Возможно долгосрочное сотрудничество. На данный момент мы планируем перевести сайт с онлайн магазином на 4 языка. CMS - Joomla version 2.5. Нужна помощь программиста в: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Translators Family ищет опытных переводчиков для перевода чертежей Autocad (dwg файлы) с немецкого и англ-го на русский. После успешного завершения этого проекта можем продолжить наше сотрудничество на постоянной основе. Всего ок 36000- 48000 слов. Сроки с 20.01 ...Переводы9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен программист для доработок и периодического заполнения сайта www.translatorsfamily.com CMS Modx Revolution В первую очередь нужно: 1) Добавить RSS feed для блога 2) На страницах блога изменить блок с кнопками для соц сетей. 3) Грамотно ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Команда переводчиков Translators Family ищет дизайнера для создания новых и обработки уже имеющихся изображений. На нашем информационном сайте около 80 страниц и планируется добавление новых. См. http://www.translatorsfamily.com Как видно контент мы писать умеем. Но до ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Команда переводчиков «Translators Family» (translatorsfamily.com) приглашает к долгосрочному сотрудничеству переводчиков и редакторов с немецкого на русский или украинский, которые специализируются по тематикам: техника, промышленное оборудование и материалы, машиностроение, механика, электроника, IT, маркетинг, экономика, юриспруденция, медицина, ...Переводы18 заявокЗакрыт9 лет назад
Долгосрочное сотрудничество с командой веб-программистов для разработки, локализации и SEO вебсайтов + реальный заказ Команда переводчиков Translators Family ищет надежную команду или несколько команд программистов, дизайнеров, контент-менеджеров, SEO специалистов для долгосрочного сотрудничества. Только для тех, у ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется менеджер для заполнения информационного сайта на английском языке. Движок modx. На данный момент нужно внести ок. 80 страниц по 500 слов каждая. Чуть позже будет дописано еще ок. 50. Есть готовые шаблоны на сайте. Осталось правильно ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Команде переводчиков «Translators Family» требуются опытные переводчики с русского НА английский язык для ежедневной удаленной работы над переводом политических новостей. Для работы нужен Trados 2011. Только для переводчиков с отличным знанием английского. Также мы ...Переводы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Команда переводчиков Translators Family ищет талантливых копирайтеров со знанием переводческой «кухни» для написания как уникальных статей, так и рерайтинга уже написанных нами статей. Статьи будут публиковаться на нашем информационном сайте, а также в блогах ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $2500
Бюро переводов Translators Family ищет удаленного проект менеджера со знанием английского и/или немецкого языков для постоянной и хорошо оплачиваемой работы. Зарплата зависит от количества выполненной работы и может составлять от 3000 до 20 000 ...Переводы19 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется раскрутка информационного сайта бюро переводов на английском языке. Планируется добавлять по несколько статей в день во время раскрутки для того, чтобы поисковик видел, что сайт постоянно обновляется. На данный момент написано ок. 50 статей. Планируется ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Команде переводчиков «Translators Family» требуются еще несколько переводчиков с русского НА английский язык для работы над переводом и редактированием сайта с биографиями политиков, политических новостей, статей и т.д. Большие объемы в течение длительного времени. ...Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
2 млн слов, политическая и общая тематика, RU-EN Команде переводчиков "Translators Family" требуются еще несколько переводчиков с русского НА английский язык для работы над переводом и редактированием сайта с биографиями политиков, политических новостей, статей и т.д. ...Переводы14 заявокЗакрыт10 лет назад
Команде переводчиков Translators Family для постоянного сотрудничества нужен специалист-консультант, хорошо разбирающийся в различном ПО для переводчиков и верстальщиков. Работа удаленная. Оплачивается по времени. Задачи: - подбор подходящего софта для переводческих проектов: CAT tools (Trados, Transit, и т.д.), ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт10 лет назад
Команда переводчиков «Translators Family» (translatorsfamily.com) приглашает к сотрудничеству переводчиков и редакторов. Языки: английский, немецкий, русский, украинский. Работа удаленная, благодаря чему Вы сами решаете, где работать, когда и сколько. Много больших и долгосрочных заказов по тематикам: IT, ...Переводы12 заявокЗакрыт10 лет назад