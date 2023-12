Создание эл. брошюры

Ищу дизайнера или верстальщика для создания брошюры-презентации нашей компании. Всего ок. 15 стр.

Есть текст в Word и картинки. Нужно красиво и профессионально оформить. Брошюра будет только в электронной версии. На выходе нужен pdf, а также файл в редактируемом формате для будущих исправлений.

Пример нашей старой брошюры http://www.slideshare.net/OlegSemerikov/brochure-of-translators-family Частично будем использовать ее контент для новой.

Также частично будем использовать наши презентации

Presentation of our services http://www.slideshare.net/OlegSemerikov/translators-family-services

Presentation of our technical specialisations http://www.slideshare.net/OlegSemerikov/specialisations-of-translators-family-part-1

Presentation of our business and other specialisations http://www.slideshare.net/OlegSemerikov/translators-family-specialisations-2

Why Choose Translators Family http://www.slideshare.net/OlegSemerikov/why-choose-translators-family-for-your-translation-projects