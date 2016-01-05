Подготовить презентации

нужная красивая , под стиль сайта (вышлю в личку, пишите) Пример - прилагаю . Текст не обязательно делать (Но если можете и тексты предложить , пишите)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подготовить 2 презентации по тематике SEO.
Называйте Ваши цены, примеры и будем работать.
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