Требуется сделать PDF презентацию для химчистки

Интересует стоимость разработки презентации. У химчистки уже полностью готов сайт, от туда можно брать информацию.

Должны быть следующие пункты:

- Титульный лист

- Тезисно "Что такое (Название химчистки)"

- Что предлагает (Название химчистки)

- Пример объекта или пример сотрудничества

- Приемный пункт, картинка, она будет предоставлена

- Технические параметры пункта, текст, будет предоставлен

- Какие услуги или работы оказывает (Название химчистки), всё должно быть сгруппировано по сегментам

- Наши клиенты

- В заключение небольшой текст в стиле "Мы работаем на совесть"

- Описание программы лояльности, ежемесячная акция недели.

Порядок следования не строгий, это те пункты которые требуется указать. Возможно, Вы предложите добавить что-то.

В заявке укажите, пожалуйста, ссылку на примеры уже сделанных Вами презентаций.