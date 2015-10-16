Видеопрезентация из PDF (PSD)

ПрезентацииЗакрыт10 заявок268 просмотров
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Здравствуйте. 

Есть макет презентации на 24 страницы для печати. Надо этот дизайн анимировать в видео. Возможно будет диктор (посмотрим).

В какой программе вы работаете? 

Покажите какие презентации (эффекты) можете сделать. 

Будем смотреть уровень от 

https://www.youtube.com/watch?v=5BV55IrZi7g

https://www.youtube.com/watch?v=N_khQGjpxX0

до

http://www.youtube.com/watch?v=9hcjGOBHAqs

https://www.youtube.com/watch?v=nRX5v_mMWjY

Приблизительно цену скажите.

Прикрепляю некоторые страницы из презентации. 

Спасибо.

8 лет назад
rydvansky
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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