Создать презентацию

ПрезентацииЗакрыт13 заявок195 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать презнтацию в известных форматах на основе имеющегося ТЗ (PPT, ODP, PDF). Важно сделать вес файла допустимым для отправки по почте. И презентация должна быть продающей!

Все материалы для ТЗ здесь: http://www.ex.ua/178957752103. Само ТЗ прикрепил к заданию.

8 лет назад
WSPItaly
Роман 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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