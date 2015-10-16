Создать презентацию

Добрый день!

Необходимо создать презнтацию в известных форматах на основе имеющегося ТЗ (PPT, ODP, PDF). Важно сделать вес файла допустимым для отправки по почте. И презентация должна быть продающей!

Все материалы для ТЗ здесь: http://www.ex.ua/178957752103. Само ТЗ прикрепил к заданию.