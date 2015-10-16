Слайд-презентация (дизайн статьи)

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Необходимо сделать презентацию статьи (визуализацию)  - оформить слайды и сделать картинки по теме статьи. Примерно 30 слайдов. 

8 лет назад
rybchenko_sa2509
Лана 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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