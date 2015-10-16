Слайд-презентация (дизайн статьи)

Здравствуйте. Есть макет презентации на 24 страницы для печати. Надо этот дизайн анимировать в видео. Возможно будет диктор (посмотрим). В какой программе вы работаете? Покажите какие презентации (эффекты) можете сделать. Будем смотреть уровень от [url=https://www.youtube.com/watch?v=5BV55IrZi7g]https://www.youtube.com/watch?v=5BV55IrZi7g[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=N_khQGjpxX0]https://www.youtube.com/watch?v=N_khQGjpxX0[/url] до http://www.youtube.com/watch?v=9hcjGOBHAqs https://www.youtube.com/watch?v=nRX5v_mMWjY Приблизительно цену скажите. Прикрепляю некоторые страницы из ...