Слайд-презентация (дизайн статьи)

Интересует стоимость разработки презентации. У химчистки уже полностью готов сайт, от туда можно брать информацию. Должны быть следующие пункты: - Титульный лист - Тезисно "Что такое (Название химчистки)" - Что предлагает (Название химчистки) - Пример объекта или пример сотрудничества - Приемный пункт, картинка, она ...
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Необходимо сделать презентацию статьи (визуализацию) - оформить слайды и сделать картинки по теме статьи. Примерно 30 слайдов.
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