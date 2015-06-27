rybchenko_sa2509

Необходимо создать страницу Landing Page по продаже недвижимости.
Дизайн сайтов66 заявок
Закрыт
9 лет назад
Необходимо создать страницу Landing Page по продаже недвижимости.
Необходимо сделать презентацию статьи (визуализацию) - оформить слайды и сделать картинки по теме статьи. Примерно 30 слайдов.
Необходимо сделать видео-заставку для сайта. Обзорные виды достопримечательностей след. стран: Великобритания - Франция-Монако-Швейцария-Сейшелы пример: http://offers.adwingate.com/lp3/?brand=vic&country=gb&type=lc&version=v1003&tracker=015067cbe942082401000001%22
Добрый день ! Необходим копирайт статей о образовании за рубежом.