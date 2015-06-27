rybchenko_sa2509

Лана rybchenko_sa2509

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Landing Page

    Необходимо создать страницу Landing Page по продаже недвижимости.

    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Монтаж видео-заставки для сайта

    Необходимо сделать видео-заставку для сайта. Обзорные виды достопримечательностей след. стран: Великобритания - Франция-Монако-Швейцария-Сейшелы  пример: http://offers.adwingate.com/lp3/?brand=vic&amp;country=gb&amp;type=lc&amp;version=v1003&amp;tracker=015067cbe942082401000001%22

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад