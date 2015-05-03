1)Требуется взять кнопку и код компании задарма(предоставлю) Кнопку исправить под цвет сайта и вставить ее в шапке tvoyturetskiy.ru между логотипом и кнопкой обратный звонок. 2)Требуется подправить код шаблона для корректного отображения в мобильной ...
Редизайн сайта
Ищу креативного дизайнера или команду для редизайна сайта www.translatorsfamily.com
Хотелось бы сделать сайт более визуальным и легким для восприятия в соответствии с последними тенденциями в веб дизайне, но при этом сохранить общую концепцию сайта.
Жду интересных предложений.
Имеющийся контент мы сократим, часть перенесем в блог.
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