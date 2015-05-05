Простой дизайн главной страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок235 просмотров

Нужен PSD-файл с дизайном главной страницы сайта.

Сайт очень простой, дизайн - минимализм. Логотип имеется.

Также предоставлю ТЗ с наброском сайта, пожеланиями по цветам, примером похожего сайта и т.д.

ТЗ отправлю при личном общении. Сроки не горят.

10 лет назад
lifeso
Олег 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Заказывал дизайн для сайта, получилось просто супер, даже лучше чем ожидал! Василий сделал все очень качественно и точно в срок. Работает до полного удовлетворения клиента во всех наименьших деталях. Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством с Олегом, все как полагается, приятно в общении), чоткое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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