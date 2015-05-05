Доработать дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок164 просмотра

Есть дизайн главной страницы, его нужно частично изменить и доделать дизайн внутренних страниц.

Сам дизайн делается на основе прототипа.

Дополнительно к этому нужно сделать несколько картинок под слайдер.

Исполнителя выберу: 2 мая вечером - 3 мая утром.

Ключевой момент: сделать работу нужно за воскресенье-понедельник. Если не готовы плотно работать, не пишите.

10 лет назад
Mannus
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

viktoriya_web
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Нужно было быстро доделать дизайн и внести правки. Виктория справилась с поставленной задачей, я доволен :)
Довольна сотрудничеством с Дмитрием, все ок. Оплата вовремя, четкое ТЗ. Рекомендую!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

viktoriya_web
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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