Доработать дизайн

Есть дизайн главной страницы, его нужно частично изменить и доделать дизайн внутренних страниц.

Сам дизайн делается на основе прототипа.

Дополнительно к этому нужно сделать несколько картинок под слайдер.

Исполнителя выберу: 2 мая вечером - 3 мая утром.

Ключевой момент: сделать работу нужно за воскресенье-понедельник. Если не готовы плотно работать, не пишите.