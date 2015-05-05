Добрый день. Необходимо выполнить дизайн лендинга по конкретному ТЗ, предоставлю исполнителю. От вас не стандартное мышление, креативный подход. Опыт в данной области, обязательно. Портфолио с работами приветствуется. Лендинг максимум ...
Доработать дизайн
Есть дизайн главной страницы, его нужно частично изменить и доделать дизайн внутренних страниц.
Сам дизайн делается на основе прототипа.
Дополнительно к этому нужно сделать несколько картинок под слайдер.
Исполнителя выберу: 2 мая вечером - 3 мая утром.
Ключевой момент: сделать работу нужно за воскресенье-понедельник. Если не готовы плотно работать, не пишите.
Выбранный исполнитель
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