Стилизация сайта на 9 мая

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок228 просмотров

Всем привет.

Необходимо добавить в готовом psd макете стилизацию шапки сайта на 9 мая. Конкретно: надо добавить георгиевскую ленту, примерно как тут: http://m-rent-m.ru/arenda-manipulyatora-fuso

Жду ваши предложения, спасибо.

10 лет назад
keht
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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