Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога (не по шаблону) на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней, дизайн мобильной версии. ...
Сделать PSD макет по заданной тематике.
Необходимо по заданной тематике (интернет каталог организаций)сделать PSD макет сайта.
Главную страницу, страницу контактов, страницу вывода информации об организации.
Хедер, меню, баннер, три колонки, футер.
В левой колонке три блока один под другим, в правой тоже самое, посередине контент
Выбранный исполнитель
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