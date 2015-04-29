Сделать PSD макет по заданной тематике.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок168 просмотров

Необходимо по заданной тематике (интернет каталог организаций)сделать PSD макет сайта.

Главную страницу, страницу контактов, страницу вывода информации об организации.

Хедер, меню, баннер, три колонки, футер.

В левой колонке три блока один под другим, в правой тоже самое, посередине контент

10 лет назад
simburde
Юрий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
10 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
10 лет назад

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