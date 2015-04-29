Дизайн главной страницы

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Закрыт41 заявка365 просмотров

Сделать дизайн для главной страницы для мед. сайта. Сам макет и наполнение сайта уже есть. Необходимо сделать только дизайн главной страницы, чтобы он отражал мед. направленность сайта и был желательно, в светло-голубых тонах.

10 лет назад
D_Martinov
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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