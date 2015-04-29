Дизайн приложения для караоке

Необходимо сделать дизайн веб приложения для караоке.

Веб приложение будет работать на планшетах.

Всего будет три раздела:

- Список песен со строкой поиска. После фильтрации песни можно отмечать звездочкой и она добавляются в избранное. первая во втором ряду картинка

- Меню. Второй в первом сряду рисунок. Сделать что похожее на настоящее меню. Села по умолчанию локомотив ресторана, справа список блюд с нвазнием, ингредиентами, ценой. При клике слева страница заменяется на информацию о блюде (все, что справа было + фотография) и возможностью выбора количество и положить и положить в корзину

- Фотоотчеты. Это просто превью события и при клике попадаем на страницу со всеми фотографиями.

Этап действий такой:

официант приносит за столик планшет, посетители выбирают песни, блюда, отдают официанту. Она видит список заказанных блюд и песен. Любой может очистить выбор блюд и песен.

Все должно быть выполнено не как легкий веб интерфейс, а в стиле караоке, дерева, чтобы графики было побольше.

Ну и продумайте хорошо интерфейс, чтобы этим можно было пользоваться.

Все предложения пишите в проект.

В воскресенье уже должен быть готово вечером.

Бюджет в районе 100-150