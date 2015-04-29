Тексты, фото и видео есть. Дополнительно подобрать общие фотографии в количестве 30-40 штук. Нужно это все красиво оформить на сайте.
Дизайн приложения для караоке
Необходимо сделать дизайн веб приложения для караоке.
Веб приложение будет работать на планшетах.
Всего будет три раздела:
- Список песен со строкой поиска. После фильтрации песни можно отмечать звездочкой и она добавляются в избранное. первая во втором ряду картинка
- Меню. Второй в первом сряду рисунок. Сделать что похожее на настоящее меню. Села по умолчанию локомотив ресторана, справа список блюд с нвазнием, ингредиентами, ценой. При клике слева страница заменяется на информацию о блюде (все, что справа было + фотография) и возможностью выбора количество и положить и положить в корзину
- Фотоотчеты. Это просто превью события и при клике попадаем на страницу со всеми фотографиями.
Этап действий такой:
официант приносит за столик планшет, посетители выбирают песни, блюда, отдают официанту. Она видит список заказанных блюд и песен. Любой может очистить выбор блюд и песен.
Все должно быть выполнено не как легкий веб интерфейс, а в стиле караоке, дерева, чтобы графики было побольше.
Ну и продумайте хорошо интерфейс, чтобы этим можно было пользоваться.
Все предложения пишите в проект.
В воскресенье уже должен быть готово вечером.
Бюджет в районе 100-150
Заявки фрилансеров
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