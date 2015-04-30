Нужно проработать цвета, размеры, размещение блоков, подобрать и вставить соответствующие тематике (но в едином концептуальном ключе) картинки, фоны. Также необходимо местами перевоплотить излишний текст в графику (это важно), картинки, иконки, схемы и так ...
Довести сайт до ума
Здравствуйте, есть сайт на Wordpress, необходимо немного доработать его.
1) Изменить щрифт (размер, стиль)
2) Возможно поменять меню
3) Нормально стрктурировать
В общем довести до ума.
Исполнители без единого отзыва и портфолио рассматриваться не будут.
Выбранный исполнитель
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