Довести сайт до ума

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок189 просмотров

Здравствуйте, есть сайт на Wordpress, необходимо немного доработать его.

1) Изменить щрифт (размер, стиль)

2) Возможно поменять меню

3) Нормально стрктурировать

В общем довести до ума.

Исполнители без единого отзыва и портфолио рассматриваться не будут.

WordPress
10 лет назад
LoveBarca
Саша 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Евгений все сделал на высшем уровне,рекомендую..
Понравилось работать с Александр. Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется доработка дизайна сайта, сделанного на теме wordpress

    Нужно проработать цвета, размеры, размещение блоков, подобрать и вставить соответствующие тематике (но в едином концептуальном ключе) картинки, фоны. Также необходимо местами перевоплотить излишний текст в графику (это важно), картинки, иконки, схемы и так ...

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг для сайта

    $100

    Нужно сделать качественный лендинг с хорошим дизайном за короткий срок. Требуется специалист: -Креативный -Хорошим портфолио -Ответственный Лендинг состоит из 10 блоков (шапка, отзывы, описание и ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для landing page (SEO)

    $70

    Здравствуйте нам нужно разработать дизайн для продающей страницы на тему SEO (продвижение сайтов) прикрепили ТЗ. надеемся на хорошее и продолжительное сотрудничество с лучшим. Всем спасибо. Дополнительные вопросы ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу человека для Юзабилити аудита нескольких сайтов

    Добрый день Ищу человека для Юзабилити аудита нескольких сайтов. От человека хочу получить четкие рекомендации с обоснованием, что, где и как поправить, что бы увеличить продажи и заказы с сайтов. Оптимизации ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Имиджевый сайт компании по производству терминалов самообслуживания

    http://bpgroup.com.ua/ сайт для которого делается редизайн. http://www.sgpay.com.ua/ - его интернет-магазин Имиджевый вариант сайта носит информационный характер без функции продаж! Фирменный цвет - оранжевый. bitrix24.ua - сайт на ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать уникальный шаблон для блога

    Здравствуйте всем. Мне бы нужно создать простой, уникальный шаблон для моего блога http://azatblog.ru/ . Где описание блога, оставить описание так же, ну можно что-то другое, сцепляющее и добавить туда фотографию компьютера, под всем этим добавив ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивный дизайн сайта

    Нужен адаптивный дизайн рекламного сайта-визитки. Ищем дизайнера для сотрудничества на несколько проектов. Предпочтение адекватным ценам и хорошему портфолио

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн каталога в стиле виндовс 8

    Нужен дизайн каталога в стиле виндовс 8 metroUI, в общем что-то близкое к этому с сохранением структуры сайта. И пишите цену пожалуйста. Сайт industrial-all.ru. И если возможно, дайте ссылку на похожие проекты и соответственно стоимость ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта системы бронирования с учетом UX/UI

    $250

    Добрый вечер! В систему бронирования отелей требуется опытный веб дизайнер продвинутый в вопросах юзабилити. Требуется произвести редизайн сайта под новые веяния,простмотра нв моб устройствах. Если сработаемся, в том же ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад