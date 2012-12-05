Здравствуйте, есть сайт на Wordpress, необходимо немного доработать его. 1) Изменить щрифт (размер, стиль) 2) Возможно поменять меню 3) Нормально стрктурировать В общем довести до ума. ...
- $20Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
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В данный момент имеется сайт на Ворд-пресс,который не совсем стал устраивать. Необходимо создать по новой, либо переделать сайт. Тема - Адвокатское бюро (юридическая фирма в Москве). ТЗ напишем вместе с исполнителем, наполнение присутствует, домен зарегестрирован ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на WordPress юридической фирмы. Необходимо вместе с исполнителем довести его до ума,а именно исправить ошибки,реструктурировать меню,возможно немного добавить графики. Просьба сразу указывать цену в рублях или долларах. Будет выбран частный исполнитель,а ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо вывести сайт в топ Адвокатского бюро по ключевым словам в Яндексе. Домену больше года. С исполнителем внесем необходимые изменения на сайте. С Google ad words и SEO PULT знакомы,просьба предоставлять реальную стоимость работ ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для подарка на день рождения,требуется вырезать лицо человека и вставить его в костюм супермена,также еще пару штрихов. Все должно выглядеть красиво. ;)Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Был сделан сайт юридической фирмы на движке Wordpress. Но результатом остались недовольны. Необходимо. 1) Изменить щрифт (размер,стиль) 2) Возможно поменять меню 3) Нормально стрктурировать 4) Найти ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Интересны 3-4 шаблона сайта. Необходимо вместе продумать какой шаблон будет наиболее подходить для дальнейшей работы. (Юридические услуги-Адвокатское Бюро). Прислушаюсь к вашим советам.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать Интернет-магазин по продаже меда,сухофруктов итд.. Сайт должен быть красивым и в тоже время информативным, без лишней информации. Тз напишем вместе.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Интернет магазин занимается продажей меда,сухофруктов итд. Необходимо нарисовать 4-5 эскиза, данный рисунок будет основой сайта. (Медведь из ложки ест мед) Если понравится работа, будет необходимо нарисовать логотип компании.Анимация2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать !!очень красивый!! сайт-визитку известной в узких кругах фирме занимающейся юридическими услугами. Бюджет не определен,но в пределах разумного.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть дипломная работа (экологическое право) необходимо нужно сделать красивую и умную презентацию на Powerpoint. кандидату естественно нужно знать данную отрасль.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
В дипломной работе необходимо проверить все сноски, исправить правильно страницы.. кое что добавить в список литературы. приветствуется знание юр тематики.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт13 лет назад
В общем весь необходимый материал есть. ( ничего придумывать и искать не нужно, просто грамотно перенести материал из диссертации в диплом...)Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Для частной Юридической фирмы, необходим Красивый сайт визитка. Приветствуется знание юридической тематики.В Москве возможна встреча...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен качественный машинный перевод, 10 страниц юридического английского, тема Conflict of Laws and choise of Law.Переводы10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать перевод юридической тематики, также есть пару небольших текстов (предмет теория перевода). Интересует в большей части машинный перевод с грамотными корректировками..Оригинальность не обязательна.Переводы11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо создать сайт благотворительного фонда. Сайт должен быть привлекающим и информативным. + придумать эмблему фонда.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт14 лет назад