LoveBarca

Саша LoveBarca

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Довести сайт до ума

    $20

    Здравствуйте, есть сайт на Wordpress, необходимо немного доработать его. 1) Изменить щрифт (размер, стиль) 2) Возможно поменять меню 3) Нормально стрктурировать В общем довести до ума. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт-визитка для юридической фирмы.

    $100

    В данный момент имеется сайт на Ворд-пресс,который не совсем стал устраивать. Необходимо создать по новой, либо переделать сайт. Тема - Адвокатское бюро (юридическая фирма в Москве). ТЗ напишем вместе с исполнителем, наполнение присутствует, домен зарегестрирован ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Довести сайт до ума.

    Есть сайт на WordPress юридической фирмы. Необходимо вместе с исполнителем довести его до ума,а именно исправить ошибки,реструктурировать меню,возможно немного добавить графики. Просьба сразу указывать цену в рублях или долларах. Будет выбран частный исполнитель,а ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вывести сайт в топ юридической фирмы в Москве.

    Необходимо вывести сайт в топ Адвокатского бюро по ключевым словам в Яндексе. Домену больше года. С исполнителем внесем необходимые изменения на сайте. С Google ad words и SEO PULT знакомы,просьба предоставлять реальную стоимость работ ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо переделать сайт юридической тематики.

    $100

    Был сделан сайт юридической фирмы на движке Wordpress. Но результатом остались недовольны. Необходимо. 1) Изменить щрифт (размер,стиль) 2) Возможно поменять меню 3) Нормально стрктурировать 4) Найти ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать сайт из шаблона.

    Интересны 3-4 шаблона сайта. Необходимо вместе продумать какой шаблон будет наиболее подходить для дальнейшей работы. (Юридические услуги-Адвокатское Бюро). Прислушаюсь к вашим советам.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин продажи Меда

    Необходимо создать Интернет-магазин по продаже меда,сухофруктов итд.. Сайт должен быть красивым и в тоже время информативным, без лишней информации. Тз напишем вместе.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо сделать 4-5 эскиза главной страницы

    $50

    Интернет магазин занимается продажей меда,сухофруктов итд. Необходимо нарисовать 4-5 эскиза, данный рисунок будет основой сайта. (Медведь из ложки ест мед) Если понравится работа, будет необходимо нарисовать логотип компании.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт юридической фирмы

    Необходимо сделать !!очень красивый!! сайт-визитку известной в узких кругах фирме занимающейся юридическими услугами. Бюджет не определен,но в пределах разумного.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация для дипломной

    Есть дипломная работа (экологическое право) необходимо нужно сделать красивую и умную презентацию на Powerpoint. кандидату естественно нужно знать данную отрасль.

    PowerPoint
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести юр. тексты\предложения

    Необходимо сделать перевод юридической тематики, также есть пару небольших текстов (предмет теория перевода). Интересует в большей части машинный перевод с грамотными корректировками..Оригинальность не обязательна.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Довести сайт до ума
WordPress
Понравилось работать с Александр. Хороший заказчик!
Евгений все сделал на высшем уровне,рекомендую..
Ответный отзыв
blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$700
10 баллов
10 лет назад
Вывести сайт в топ юридической фирмы в Москве.
Хороший заказчик.
Отлично проделанная работа,сайт полетел вверх. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Небольшая работа на фотошопе.
Все круто. Хороший заказчик!
Все сделано,как и просил. Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
kssv
49 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Необходимо переделать сайт юридической тематики.
WordPress
Корректное общение. Четко поставленная задача. Своевременная оплата.
За все время сотрудничества, Светлана проявила себя с самой лучшей стороны, проявила себя как хороший специалист, все время отвечала на комментарии и учла все дополнения. Все отлично, рекомендую.
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