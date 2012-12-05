Есть сайт на WordPress юридической фирмы. Необходимо вместе с исполнителем довести его до ума,а именно исправить ошибки,реструктурировать меню,возможно немного добавить графики. Просьба сразу указывать цену в рублях или долларах. Будет выбран частный исполнитель,а ...