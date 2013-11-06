kssv

Светлана kssv

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Создание сайтов. Joomla (WM, Joomshoping), WordPress.

Создаю сайты на Joomla и WP

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Отзывы заказчиков

Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание небольшого сайта на Joomla (2 языка)
Joomla
Отличный исполнитель. Детально, дотошно, качественно - до мелочей. Хорошая реализация и быстрое понимание необходимых задач. Спасибо. Рекомендую!
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
LoveBarca
Саша 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Необходимо переделать сайт юридической тематики.
WordPress
За все время сотрудничества, Светлана проявила себя с самой лучшей стороны, проявила себя как хороший специалист, все время отвечала на комментарии и учла все дополнения. Все отлично, рекомендую.
Корректное общение. Четко поставленная задача. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
m1ha555
Михаил 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Дизайн на джумлу
Joomla
Светлана отлично справилась с заданием, всё выполнено быстро и качественно, рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Настройка темы для сайта на wordpress
WordPress
Светлана очень профессиональный и ответственный исполнитель. Работу сделала качественно, оперативно и за разумные деньги, при том что в процессе работы вылезли различные мелочи, которые значительно усложнили изначальную задачу. Смело обращайтесь к Светлане, она вас не подведет!!!
Четко поставленные задачи. Приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
vb-oiko
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Натянуть дизайн на онлайновую CMS (Weebly.com)
CSSHTML
Сделано вовремя и качественно, не смотря на то, что задача была нетрадиционная. Светлане пришлось успешно освоить незнакомую ей CMS.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#875
Управление проектами
нет отзывов
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#112