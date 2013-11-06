Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Отличный исполнитель. Детально, дотошно, качественно - до мелочей. Хорошая реализация и быстрое понимание необходимых задач. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$30
10 баллов
11 лет назад
WordPress
За все время сотрудничества, Светлана проявила себя с самой лучшей стороны, проявила себя как хороший специалист, все время отвечала на комментарии и учла все дополнения. Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Корректное общение. Четко поставленная задача. Своевременная оплата.
$40
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Светлана отлично справилась с заданием, всё выполнено быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$30
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Светлана очень профессиональный и ответственный исполнитель. Работу сделала качественно, оперативно и за разумные деньги, при том что в процессе работы вылезли различные мелочи, которые значительно усложнили изначальную задачу. Смело обращайтесь к Светлане, она вас не подведет!!!
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи. Приятное сотрудничество.
$30
10 баллов
12 лет назад
CSSHTML
Сделано вовремя и качественно, не смотря на то, что задача была нетрадиционная. Светлане пришлось успешно освоить незнакомую ей CMS.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно сотрудничать.
Веб-программирование
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#875
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#112