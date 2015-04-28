Требуется доработка дизайна сайта, сделанного на теме wordpress

Нужно проработать цвета, размеры, размещение блоков, подобрать и вставить соответствующие тематике (но в едином концептуальном ключе) картинки, фоны.

Также необходимо местами перевоплотить излишний текст в графику (это важно), картинки, иконки, схемы и так далее.

Сделать так чтобы все смотрелось более легко, более профессионально с точки зрения дизайна, имело более выраженные акценты на преимущества и CTA-формы.

Более детально нюансы готов обсуждать с исполнителями. Для выбора исполнителя нужны примеры ваших работ и предложения по улучшению. И цене.

Предмет работы: aipim.ru