Дизайн сайта веб-свециалиста на (wordpress)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок181 просмотр

Требуется дизайн для сайта-визитки, предлагающего веб и it услуги

Сайт работает на wordpress, нужен готовый сверстанный шаблон

Рисовать супер оригинальные картинки и элементы не обязательно, подойдет простой шаблон, но выглядеть должно профессионально

Желательно сразу показывать пример того, что вы готовы предложить

WordPress
10 лет назад
Piligrim_
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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