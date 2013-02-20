Программа должна выполнять 3 функции: 1. собирать числовые данные 2. записывать данные в excell (создание истории данных) 3. выдавать оповещение по указанным в настройках параметрам подробнее: 1. сбор ...
- $20Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуется дизайн для сайта-визитки, предлагающего веб и it услуги Сайт работает на wordpress, нужен готовый сверстанный шаблон Рисовать супер оригинальные картинки и элементы не обязательно, подойдет простой шаблон, но выглядеть должно профессионально ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется девушка / женщина для обзвона потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами. Работа на регулярной основе. Предложение ненавязчивое, то есть уговаривать клиента на покупку не придется ...Служба поддержки74 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Тип программы - десктопная Прототип интерфейса программы в файле приложении 1 - поле ввода шаблона. Шаблон состоит из идентификаторов, и окружающих их тегов и прочего текста 2 Всего имеется 7 ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Приветствую Требуется на регулярной основе помощник для сбора определенной информации с сайтов Предпочтение девушкам, так как парни плохо переносят монотонную рутинную работу. О работе вкратце: дается база сайтов к примеру ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется девушка / женщина для обзвона потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами. Работа на регулярной основе. Подойдет для людей, имеющих свободный доступ в интернет, и возможность ...Служба поддержки7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
В результате аварии на хостинге повредился DLE сайт. После манипуляций со стороны хостера сайт удалось восстановить. Теперь не отрабатывается код sape - на его месте выводится return_block_links(2); ?> Также недоступна админка из-за ...Завершен11 лет назад
- $20
Требуется программа (скрипт, должно работать с сервера) для чека через XML параметра "количество проиндексированных страниц в яндексе для домена". Ключ предоставлю функционал: окошко ввода ключа и доменов, кнопка экспорта результатов в excell (должно ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужна програмка для сбора одного параметра в автоматическом режиме с сайта reg.ru Данные подставляются в структуру ссылки и выдается ответ Авторизация не требуется Интерфейс: окно ввода данных для подстановки ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется написать дескстопную програмку для массового сбора тайтлов страниц Интерфейс -форма ввода списка ссылок -кнопка пуск -кнопка пауза -кнопка экспорта в excell -возможность визуального наблюдения за ходом работы программы ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $7
Требуется поставить код биржи ссылок SAPE на html сайт Сайт работает на хостинге с поддержкой PHP и содержит таблицы CSS Нужно добавит код в css, если такое возможно ...Завершен11 лет назад
Требуется девушка - менеджер для обзвона по базе потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами Предложение НЕ рекламного характера, требуется правильно донести информацию, и работать с заинтересованными. Работа с ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется девушка / женщина для обзвона потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами Объемы работы на начальном этапе невысокие (3-15 звонков в день), проект носит экспериментально-исследовательский характер : ) ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется написать программу для автоматического сбора данных с сайта-сервиса показателей На входе даем список сайтов, на выходе должен быть этот же список с собранными с сайта параметрами Сервис _domains.checkparams.com что конкретно собирать объясню ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Имеется сохраненная копия сайта в виде набора файлов, полученная при помощи Teleport Pro Требуется - добавить на все страницы инклуды, в которых можно устанавливать код sape -установить сам код sape ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую Требуется копирайт/рерайт для регулярного наполнения сайтов нескольких направлений - ноутбуки и планшеты - психология - городской портал - сауны и бани (необязательно сразу все тематики) График сдачи работы ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $6
Приветствую Требуется чекер, который будет проверять ссылки файлов, залитых на файлообменники на живучесть Программа должна проверять работоспособность ссылок на файлообменники, и выдавать результат о том, существует файл, находящийся по данной ссылке, или удален ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Взломан сайт на DLE Внешне сайт выглядит нормально, но яндекс показывает в выдаче с пометкой как зараженный Ранее такая проблема уже возникала, решилась полной сносой файлов сайта и восстановлением из раннего архива. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую Требуется копирайт / глубокий рерайт для публикации в биржу ротапост - Тематика статей различная в зависимости от задания с биржи - уникальность от 95% - размер статьи от ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Имеется сайт – поисковик на самописном движке примерно такой сайт poiskm.biz.ua/, только более старой версии Требуется подключить к сайту партнерскую программу loadmoyney.ru (суть партнерки в замене ссылки на скачивание на партнерскую ...Завершен12 лет назад