Piligrim_

Максим Piligrim_

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Пробую самые разные проекты

  • Программа сбора и обработки данных со страницы сайта торговой площадки

    $20

    Программа должна выполнять 3 функции: 1. собирать числовые данные 2. записывать данные в excell (создание истории данных) 3. выдавать оповещение по указанным в настройках параметрам подробнее: 1. сбор ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта веб-свециалиста на (wordpress)

    $30

    Требуется дизайн для сайта-визитки, предлагающего веб и it услуги Сайт работает на wordpress, нужен готовый сверстанный шаблон Рисовать супер оригинальные картинки и элементы не обязательно, подойдет простой шаблон, но выглядеть должно профессионально ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Девушка для обзвона по базе, общение с потенциальными клиентами

    Требуется девушка / женщина для обзвона потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами. Работа на регулярной основе. Предложение ненавязчивое, то есть уговаривать клиента на покупку не придется ...

    Служба поддержки74 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для сборки в шаблон значений из нескольких файлов

    $20

    Тип программы - десктопная Прототип интерфейса программы в файле приложении 1 - поле ввода шаблона. Шаблон состоит из идентификаторов, и окружающих их тегов и прочего текста 2 Всего имеется 7 ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Ручной сбор информации с сайтов

    Приветствую Требуется на регулярной основе помощник для сбора определенной информации с сайтов Предпочтение девушкам, так как парни плохо переносят монотонную рутинную работу. О работе вкратце: дается база сайтов к примеру ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Девушка для обзвона по базе, общение с потенциальными клиентами

    Требуется девушка / женщина для обзвона потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами. Работа на регулярной основе. Подойдет для людей, имеющих свободный доступ в интернет, и возможность ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на DLE: починить отработку кода SAPE и админку

    $10

    В результате аварии на хостинге повредился DLE сайт. После манипуляций со стороны хостера сайт удалось восстановить. Теперь не отрабатывается код sape - на его месте выводится return_block_links(2); ?&gt; Также недоступна админка из-за ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт сбора параметра с Яндекса черех XML

    $20

    Требуется программа (скрипт, должно работать с сервера) для чека через XML параметра "количество проиндексированных страниц в яндексе для домена". Ключ предоставлю функционал: окошко ввода ключа и доменов, кнопка экспорта результатов в excell (должно ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Програмка сбора параметров с сайта

    $5

    Нужна програмка для сбора одного параметра в автоматическом режиме с сайта reg.ru Данные подставляются в структуру ссылки и выдается ответ Авторизация не требуется Интерфейс: окно ввода данных для подстановки ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер тайтлов

    $10

    Требуется написать дескстопную програмку для массового сбора тайтлов страниц Интерфейс -форма ввода списка ссылок -кнопка пуск -кнопка пауза -кнопка экспорта в excell -возможность визуального наблюдения за ходом работы программы ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер по обзвону (девушка)

    Требуется девушка - менеджер для обзвона по базе потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами Предложение НЕ рекламного характера, требуется правильно донести информацию, и работать с заинтересованными. Работа с ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзвон потенциальных клиентов

    Требуется девушка / женщина для обзвона потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами Объемы работы на начальном этапе невысокие (3-15 звонков в день), проект носит экспериментально-исследовательский характер : ) ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа автоматического сбора значений с сайта

    $10

    Требуется написать программу для автоматического сбора данных с сайта-сервиса показателей На входе даем список сайтов, на выходе должен быть этот же список с собранными с сайта параметрами Сервис _domains.checkparams.com что конкретно собирать объясню ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вставить инклуды для sape в набор файлов сайта

    $10

    Имеется сохраненная копия сайта в виде набора файлов, полученная при помощи Teleport Pro Требуется - добавить на все страницы инклуды, в которых можно устанавливать код sape -установить сам код sape ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение нескольких сайтов

    Приветствую Требуется копирайт/рерайт для регулярного наполнения сайтов нескольких направлений - ноутбуки и планшеты - психология - городской портал - сауны и бани (необязательно сразу все тематики) График сдачи работы ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа проверки состояния ссылок

    $6

    Приветствую Требуется чекер, который будет проверять ссылки файлов, залитых на файлообменники на живучесть Программа должна проверять работоспособность ссылок на файлообменники, и выдавать результат о том, существует файл, находящийся по данной ссылке, или удален ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Починить взломанный DLE

    $10

    Взломан сайт на DLE Внешне сайт выглядит нормально, но яндекс показывает в выдаче с пометкой как зараженный Ранее такая проблема уже возникала, решилась полной сносой файлов сайта и восстановлением из раннего архива. ...

    DLE
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключить код партнерки к сайту

    $20

    Имеется сайт – поисковик на самописном движке примерно такой сайт poiskm.biz.ua/, только более старой версии Требуется подключить к сайту партнерскую программу loadmoyney.ru (суть партнерки в замене ссылки на скачивание на партнерскую ...

    AndroidJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ed_come
Эдуард 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Программа для сборки в шаблон значений из нескольких файлов
С Максимом не возникло вообще никаких проблем в работе над задачей. Очень подробное и полное ТЗ, даже с эскизом желемого интерфейса программы. Оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Подошел к решению задачи досконально, и максимально точно реализовал всё что требовалось в ТЗ, учел все нюансы. По срокам справился раньше оговоренного Сотрудничеством доволен, рекомендую как грамотного специалиста и пунктуального исполнителя
Ответный отзыв
fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сайт на DLE: починить отработку кода SAPE и админку
DLE
Поставка задачи четкая, нету такого:"а надо еще то поправить, и то". Оплата после выполнения задания, все хорошо.
Справился с обоими задачами за считанные минуты
Ответный отзыв
Yoo_Vytaliy
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Поставить код sape на html сайт и объяснить как
CSSHTMLPHP
Честный заказчик! Все прошло успешно, деньги получил, работал без предоплаты. Спасибо!)
Всё сделал быстро, и даже записал видеоролик для наглядности Позитивен в общении рекомендую
Ответный отзыв
Fardnight
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Подключить код партнерки к сайту
AndroidJavaScriptPHP
Оплату произвел, практически, сразу после сдачи проекта. Было приятно с ним работать.
Дмитрий оперативно решил нестандартную задачу, работой доволен
Ответный отзыв