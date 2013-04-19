нужно доработать главную страницу сайта на друпале.
Программа проверки состояния ссылок
Приветствую
Требуется чекер, который будет проверять ссылки файлов, залитых на файлообменники на живучесть
Программа должна проверять работоспособность ссылок на файлообменники, и выдавать результат о том, существует файл, находящийся по данной ссылке, или удален
например
http://luckyshare.net/9470829217 - файл жив
http://luckyshare.net/6926143022 - файл мертв
http://rapidgator.net/file/9c42dadfbdd15d87370dfe5c3f833285 - файл жив
http://rapidgator.net/file/9c42dadfbdd15d87370dfe5c3f833281 - файл мертв
Распознавать состояние ссылки мы будем по тайтлу страницы, так как у разных файлообменников структура тайтла для существующего и несуществующего файлов разная, проще всего будет просто парсить тайтл и выдавать его напротив каждой ссылки
На вход подаем текстовой файл, содержащий разнородную информацию. Программа должна выделить из него ссылки для проверки (ориентируясь по домену), перейти по этим ссылкам и собрать результаты. Результатом является либо страница с файлом, либо сообщение обменника что файл не найден или удалён.
Функционал
- поле для ввода домена файлообменника, ссылки на который мы ищем
- поле настройки задержки проверки ссылок в милисекундах, чтобы не было бана сервера файлообменника
- поле выбора текстового файла
-диалоговое окно с результатом. Результат должен быть представлен ввиде списка всех собранных ссылок и их тайтлами напротив. Должно быть подсчитано количество проверенных ссылок.
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