Программа проверки состояния ссылок

Приветствую

Требуется чекер, который будет проверять ссылки файлов, залитых на файлообменники на живучесть

Программа должна проверять работоспособность ссылок на файлообменники, и выдавать результат о том, существует файл, находящийся по данной ссылке, или удален

например

http://luckyshare.net/9470829217 - файл жив

http://luckyshare.net/6926143022 - файл мертв

http://rapidgator.net/file/9c42dadfbdd15d87370dfe5c3f833285 - файл жив

http://rapidgator.net/file/9c42dadfbdd15d87370dfe5c3f833281 - файл мертв

Распознавать состояние ссылки мы будем по тайтлу страницы, так как у разных файлообменников структура тайтла для существующего и несуществующего файлов разная, проще всего будет просто парсить тайтл и выдавать его напротив каждой ссылки

На вход подаем текстовой файл, содержащий разнородную информацию. Программа должна выделить из него ссылки для проверки (ориентируясь по домену), перейти по этим ссылкам и собрать результаты. Результатом является либо страница с файлом, либо сообщение обменника что файл не найден или удалён.

Функционал

- поле для ввода домена файлообменника, ссылки на который мы ищем

- поле настройки задержки проверки ссылок в милисекундах, чтобы не было бана сервера файлообменника

- поле выбора текстового файла

-диалоговое окно с результатом. Результат должен быть представлен ввиде списка всех собранных ссылок и их тайтлами напротив. Должно быть подсчитано количество проверенных ссылок.