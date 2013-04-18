Исправить ошибку системы (срочно)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

Здравствуйте!

Нужно исправить парочку ошибок в скрипте webasyst, в разделе поддержка.

Все подробности в лс.

От Вас: практика работы с webasyst.

Спасибо.

Webasyst
12 лет назад
nashvek2020
Елкин 
32 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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