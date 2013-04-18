нужно доработать главную страницу сайта на друпале.
Исправить ошибку системы (срочно)
Здравствуйте!
Нужно исправить парочку ошибок в скрипте webasyst, в разделе поддержка.
Все подробности в лс.
От Вас: практика работы с webasyst.
Спасибо.
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