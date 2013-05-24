Изменение цены товара (jquery)

Нужен скрипт изменяющий цену товара в зависимости от выбранного значения select.

Следует учесть что выпадающих списков у товара может быть более 1. Могут быть списки (значения) как влияющие на общую цену товара так и не влияющие.

Цену товара и значение на которое нужно изменить необходимо будет парсить прямо со страницы.

Пример страницы на которой должен корректно работать скрипт http://forsalon.ru/odnorazovye-prostyni/