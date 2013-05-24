Изменение цены товара (jquery)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки137 просмотров

Нужен скрипт изменяющий цену товара в зависимости от выбранного значения select.

Следует учесть что выпадающих списков у товара может быть более 1. Могут быть списки (значения) как влияющие на общую цену товара так и не влияющие.

Цену товара и значение на которое нужно изменить необходимо будет парсить прямо со страницы.

Пример страницы на которой должен корректно работать скрипт http://forsalon.ru/odnorazovye-prostyni/

jQuery
12 лет назад
delferg
Руслан 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Буду обращаться еще.
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.

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cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад