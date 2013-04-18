Написать надстройку для работы с SAPE через API

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте!

Необходим человек, который хорошо разбирается в парсинге Yandex и Google (проиндексированность страниц, ТИЦ, PR) и знаком с системой SAPE и с SAPE.API.

Необходимо разработать надстройку для SAPE, которая проверяет

проиндексированность страниц, ТИЦ, PR и еще несколько параметров + выводит данные в более удобной форме.

Техническое задание высылается после того, как вы укажете свое портфолио и необходимые навыки.

12 лет назад
Nooke
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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