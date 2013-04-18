Написать надстройку для работы с SAPE через API

Здравствуйте!

Необходим человек, который хорошо разбирается в парсинге Yandex и Google (проиндексированность страниц, ТИЦ, PR) и знаком с системой SAPE и с SAPE.API.

Необходимо разработать надстройку для SAPE, которая проверяет

проиндексированность страниц, ТИЦ, PR и еще несколько параметров + выводит данные в более удобной форме.

Техническое задание высылается после того, как вы укажете свое портфолио и необходимые навыки.