Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд
PHP + My SQL
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