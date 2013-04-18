Простой видеочат

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд

12 лет назад
web2work
Евгений 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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