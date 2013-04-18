Скрипт для двух партнерок

Есть две партнерки www.loadpays.com и http://profitraf.ru/ обе партнерки манетизируют скачиваемый файловый трафик -задача сосздать скрипт который совместит две партнерки одновременно или просто сделать так чтобы работало именно две партнерки.При этом есть обязательное условия -у www.loadpays.com около 10 раз в день меняется ссылка для скрипта и ее приходится постоянно менять в ручную-надо сделать так чтобы замена ссылки происходила автоматически.Ну и естественно установка всего этого добра на мой сайт