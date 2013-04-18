Необходимо доработать проект онлайн-консультации, которая сделана на PHP и Jabber сервере. Реализовано по следующему принципу: посетитель, заходящий на сайт, общается с менеджером из браузера, менеджер использует jabber-клиент (например, qip). Проект перспективный, мы планируем расширять имеющийся ...
Скопировать базу почтовой рассылки на host cms
Необходимо выкачать базу почтовой рассылки, которую использует сайт на host cms.
Доступы есть.
Предложения и вопросы пишем в проект.
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