Скопировать базу почтовой рассылки на host cms

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Закрыт2 заявки86 просмотров

Необходимо выкачать базу почтовой рассылки, которую использует сайт на host cms.

Доступы есть.

Предложения и вопросы пишем в проект.

12 лет назад
sukrona
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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