Онлайн-консультация на jabber-сервере

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки182 просмотра

Необходимо доработать проект онлайн-консультации, которая сделана на PHP и Jabber сервере. Реализовано по следующему принципу: посетитель, заходящий на сайт, общается с менеджером из браузера, менеджер использует jabber-клиент (например, qip). Проект перспективный, мы планируем расширять имеющийся функционал, добавлять новые возможности.

К соискателю: желательно наличие опыта работы с jabber сервером.

PHP
12 лет назад
astra_job
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров