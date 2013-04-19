Доброе время суток. Требуется реализовать вывод двух цен в карточке товара на движке webasysyt. То есть одна цена оптовая, другая розничная. Жду от вас предложений.
Онлайн-консультация на jabber-сервере
Необходимо доработать проект онлайн-консультации, которая сделана на PHP и Jabber сервере. Реализовано по следующему принципу: посетитель, заходящий на сайт, общается с менеджером из браузера, менеджер использует jabber-клиент (например, qip). Проект перспективный, мы планируем расширять имеющийся функционал, добавлять новые возможности.
К соискателю: желательно наличие опыта работы с jabber сервером.
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