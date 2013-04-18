Доработать существующий шаблон wordpress

Нужно внести небольшие изменения в шаблоне и добавить несколько виджетов по примеру с другим сайтом.

Соответственно от вас нужны знания не только верстки но и внутренностей wordpress.

Цена от вас

Срок чем раньше тем лучше

Скайп kirilltsarenko

Пишите сразу в скайп – экономьте время)