Доработать существующий шаблон wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Нужно внести небольшие изменения в шаблоне и добавить несколько виджетов по примеру с другим сайтом.

Соответственно от вас нужны знания не только верстки но и внутренностей wordpress.

Цена от вас

Срок чем раньше тем лучше

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WordPress
12 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров