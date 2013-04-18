Редакция интернет-магазина на simpla

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Закрыт4 заявки93 просмотра

Нужно подредактировать вот этот сайт chudo-hleb.ru

Карзина:

1. в корзине "Фамилию" можно убрать

2. Убрать каптчу совсем

3. на страницах товара, кнопку купить лучше вынести вверх, справа от картинки и сделать ее по крупней

12 лет назад
cmila
45 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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