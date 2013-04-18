Задача для специалиста по Python

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок90 просмотров

Нужен хороший специалист по python. Необходимо будет написать скрипт отправки сообщений. Более подробно расскажу при личной беседе.

Новичков просьба не беспокоить.

Python
12 лет назад
prline
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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