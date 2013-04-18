Фильтры подбора моторных масел по автомобилю

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

Цель объединить подборы масле с официальных сайтов в одном месте (примеры сервиса здесь http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-marke-avto/index.php)

Требуется создать интерфейсы:

- Составления базы автомобилей и моторных масле в связке

- для подбора моторных масле разных марок: Castrol, Mobil, SHELL, ADDINOL, LIQUI MOLY, MOTUL, HYUNDAI, Comma, FUCHS, Lotos, ELF, FORD, Toyota, Газпром, Луккоил

12 лет назад
nitros
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров