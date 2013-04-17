Необходимо реализовать парсер по скачиванию телефонов, с возможностью его запускать по желанию.Скачивать от сюда:.http://www.realto.ru/base/com_realty/?search_id=2&PHPSESSID=q270g2okui50qctuv8vareuog4 Самое главное это необходимо преобразовать номера телефонов. Обратите внимания на их формат http://www.realto.ru/base/com_realty/shov_info/?id=12141 Телефоны повторяться ...
Нужен скрипт
Нужно написать скрипт, который отфильтровывает одинаковые адреса емейл в ексель-файле
Моментальная Постоплата
ЯД
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