Разработать конструктор футболок для сайта

Необходимо разработать конструктор футболок как тут: http://www.vsemayki.ru/constructor/, только не на FLASH.

Расскажите сколько по срокам займет такая разработка, и на чем реализуете.

примечания:

по срокам: нам не к спеху(до 2 мес.), но все же как всегда чем раньше - тем лучше.

по цене: прошу указать максимальную стоимость за максимально короткий срок, и минимальную стоимость за срок - до двух месяцев.

по оплате: поэтапно(сделал этап - получил и начинаем следующий), в остальном договариваемся индивидуально.