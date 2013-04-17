Необходимо сделать доработку функционала СMS. Кратко о системе: Самописная СMS, php, OOП Кол-во пунктов: 5 1. Вывод истекших объявлений в листинге конечной категории ...
Разработать конструктор футболок для сайта
Необходимо разработать конструктор футболок как тут: http://www.vsemayki.ru/constructor/, только не на FLASH.
Расскажите сколько по срокам займет такая разработка, и на чем реализуете.
примечания:
по срокам: нам не к спеху(до 2 мес.), но все же как всегда чем раньше - тем лучше.
по цене: прошу указать максимальную стоимость за максимально короткий срок, и минимальную стоимость за срок - до двух месяцев.
по оплате: поэтапно(сделал этап - получил и начинаем следующий), в остальном договариваемся индивидуально.
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