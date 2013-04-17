Разработать конструктор футболок для сайта

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Необходимо разработать конструктор футболок как тут: http://www.vsemayki.ru/constructor/, только не на FLASH.

Расскажите сколько по срокам займет такая разработка, и на чем реализуете.

примечания:

по срокам: нам не к спеху(до 2 мес.), но все же как всегда чем раньше - тем лучше.

по цене: прошу указать максимальную стоимость за максимально короткий срок, и минимальную стоимость за срок - до двух месяцев.

по оплате: поэтапно(сделал этап - получил и начинаем следующий), в остальном договариваемся индивидуально.

12 лет назад
cma4soft
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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