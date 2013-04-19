Нужен модуль оплаты Webmoney для магазина OpenCart Ver 1.5.1.3 через www.paymaster.ru/partners (для юридических лиц) Валюты: рубли, доллары, евро
Доработка функционала СMS
Необходимо сделать доработку функционала СMS.
Кратко о системе: Самописная СMS, php, OOП
Кол-во пунктов: 5
1. Вывод истекших объявлений в листинге конечной категории
В админке на странице: ... (после Number of listings per page) ввести опцию выбора режимов вывода (чекбокс) : Display expired items (Выводить истекшие объявления) (On/Off).
Если галочка стоит (режим Оn – означает, что на такой странице ... в самом конце будут выводиться истекшие объявления, если нет, то – обычный режим).
2. Вывод дополнительного фото в записи
3. Найти и устранить баг функционала истечения тарифа
При истечении тарифного плана , объява не получает статуса бесплатный.
Исправить ошибки в функционале смены платного плана на бесплатный при истечении срока подачи.
Видимо, ошибка связана с функционалом крона.
Проверить отправку уведомлений при истечении плана.
4. Вывод объявлений пользователя в его панели
В кабинете пользователя объявления с истекшим периодом трансляции + 7 дней становятся недоступными к редактированию и продлению.
Проверить работу аякса при кликании "деактивировать". Исправить ошибки.
Прицепить такой таб http://jqueryui.com/tabs/
Неактивные – это те, которые пользователь сделал disabled
Архив – это те, которые истекли
Для объявления вывести ссылку кол-ва запросов, поступивших через систему PM
Для объявления вывести ссылку его ссылку в поиске, позицию и номер страницы.
a) Если объявление активно, то выводим номер позиции по счету, где оно демонстрируется. На позицию объявления влияют его тариф (cогласно котрому есть ячейка priority, данные которой учитываются при выводе объяв.
Б) ФронтБэк. Ccылка 52-е по счету (474-я страница) должна вести на ту страницу, где собственно это объявление демонстрируется.
В) ФронтЭнд. В списке выводимых объявлений разных юзеров, когда пользователь залогинен, объявление маркируется для лучшей видимости.
5. Всплывающий баннер подписки в панели пользователя.
В кабинете пользователя, когда пользователь залогинился, однократно появляется всплывающая форма.
Стилевое оформление формы согласно примеру http://ainursafin.com/node/259
Детальное ТЗ по запросу.
Без предоплаты. Обязательно обмен отзывами.
Предлагайте цены и сроки.
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