Модуль доставки DPD для Opencart

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка277 просмотров

Нужен модуль доставка по миру DPD (не по России) для магазина OpenCart Ver 1.5.1.3

Информация по тарифам:

http://www.dpd.ru/docs/ru/prices/DPD_CLASSIC_export.pdf

Opencart
12 лет назад
n0rdik
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ocmaster
Эдуард 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Очень адекватный, прилежный и аккуратный исполнитель. Работу выполнил раньше оговоренных сроков. Уверенный профессионал. Советую обращаться к нему.
Очень хороший, адекватный заказчик, точно знающий, что ему нужно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ocmaster
Эдуард 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад