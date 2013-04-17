Установка скрипта ROBOKASSA

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок129 просмотров

Требуется установить на сайт систему приема платежей ROBOKASSA. Стоимость работы 1000 руб.

12 лет назад
billl
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров